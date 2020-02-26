

Карл Харцель о переговорах оппозиции и властей: Окно возможностей закрывается

26.02.2020 16:15





Я ранее говорил, что окно возможностей закрывается и нынче это еще более реально, - заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель по поводу диалога между оппозицией и властями в связи с избирательной системой.



«Относительно возможного следующего раунда диалога дата не согласована. Как вы знаете, я и другие стороны-посредники работаем над тем, чтобы найти ареал, где можно будет достичь определенной договоренности. Я ранее говорил, что окно возможностей закрывается и нынче это еще более реально. Сейчас мы пытаемся найти ареал, на котором, надеюсь, все игроками смогут договориться. Искренне верю, что это будет хорошо для Грузии и предстоящих выборов», - отметил посол.



Карл Харцель выразил надежду, что стороны все же смогут достичь соглашения.



«Надеюсь на это, в противном случае я бы не посвятил этому столько времени. Не считаю, что стороны прекратят обвинять друг друга, поскольку это часть грузинской политической культуры», - заявил Харцель.





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