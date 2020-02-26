

Глава МИД Грузии сделал заявление в связи с годовщиной российской аннексии Крыма

26.02.2020 16:31





Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, который в настоящее время также является председателем Комитета министров Совета Европы, 26 февраля в очередной раз заявил об «однозначной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ».



«В этом году исполняется 6 лет со дня незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией и начала конфликта на востоке Украины», — заявил Залкалиани, отметив, что «Совет Европы по-прежнему обеспокоен сообщениями об ухудшении ситуации с правами человека в Крыму, в частности с правами меньшинств».



Выразив желание по прекращению конфликта, глава МИД Грузии подчеркнул важность выполнения Минских соглашений и международных обязательств. «Уже были предприняты некоторые обнадеживающие шаги, такие как новая динамика в «нормандском формате» и обмен пленными в прошлом году», — сказал Залкалиани.



Грузия, которая вступила в Совет Европы 27 апреля 1999 года, стала председателем Комитета министров Совета Европы в ноябре 2019 года. Страна сменила Францию в качестве председателя и будет выполнять эти полномочия в течение шести месяцев. Представители стран членов организации занимают должность председателя Комитета министров каждые шесть месяцев в порядке английского алфавита.





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