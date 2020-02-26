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Всемирный банк поддерживает реформу образования в Грузии
26.02.2020 17:13
Мы чрезвычайно рады возможности поддержать правительство Грузии в его необычайной обязанности, которая подразумевает инвестирование в систему образования, — об этом заявил региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьян Молинеус на экономической конференции «Грузия и мир 2020».
Как отметил Себастьян Молинеус, на следующей неделе группа Всемирного банка и правительство Грузии запустят проект.
«Мы работаем над проектом «Инновация, инклюзивность и качество», который направлен на расширение доступа к дошкольному образованию, повышение качества образования и создание более благоприятной среды для обучения. Цель проекта — охватить более 116 000 учеников по всей стране», — заявил Себастьян Молинеус.
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