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Адам Кинзингер: Я полностью доверяю послу Дегнан в маневрировании в это сложное время для Грузии
29.02.2020 12:31
Конгрессмен Адам Кинзингер встретился с послом США в Грузии Келли Дегнан. О встрече политик написал в Twitter.
«У меня была замечательная встреча с послом Дегнан. Я полностью доверяю ей в маневрировании в это сложное для Грузии время, когда множество партий работают для достижения демократии», — говорится на странице конгрессмена в Twitter.
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