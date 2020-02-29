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Адам Кинзингер: Я полностью доверяю послу Дегнан в маневрировании в это сложное время для Грузии


29.02.2020   12:31


Конгрессмен Адам Кинзингер встретился с послом США в Грузии Келли Дегнан. О встрече политик написал в Twitter.

«У меня была замечательная встреча с послом Дегнан. Я полностью доверяю ей в маневрировании в это сложное для Грузии время, когда множество партий работают для достижения демократии», — говорится на странице конгрессмена в Twitter.

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