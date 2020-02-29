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Капанадзе: Конкретного прогресса в переговорах нет - требования оппозиции остаются неизменными
29.02.2020 17:18
По заявлению одного из членов «Европейской Грузии» Серги Капанадзе, в переговорах с властью прогресса нет. Как он сообщил журналистам, ни одно из озвученных властями предложений не отвечало требованиям пропорциональной избирательной системы.
«Мы можем сказать, что в переговорах нет конкретного прогресса и требования, которые были у оппозиции, остаются неизменными. Это завершение политического преследования и переход к существенно пропорциональной системе, лучшее выходом будет 130/20, предложенные им оппозицией. Если представители «Грузинской мечты» изменили свою позицию в этом отношении, на этих переговорах этого не видно. Если они согласятся с этими двумя требованиями, и это требование не только оппозиции, это требование большой части общества, тогда возможно будет достичь какого-то успеха, но говорить об этом пока рано. Если с их стороны не будет компромисса, то мы продолжим договариваться о мажоритарных избирательных округах, чтобы победить Иванишвили при существующей системе», - заявил Капанадзе.
По его словам, не существует конкретного срока согласования и «чем быстрее оно будет, тем лучше».
Напомним, что представители власти и оппозиции при посредничестве международных представителей проводят диалог по формированию новой избирательной системы в Грузии после того, как "Грузинская мечта" отказалась выполнять свое обещание о переходе на полностью пропорциональную систему выборов.
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