

Капанадзе: Конкретного прогресса в переговорах нет - требования оппозиции остаются неизменными

29.02.2020 17:18





По заявлению одного из членов «Европейской Грузии» Серги Капанадзе, в переговорах с властью прогресса нет. Как он сообщил журналистам, ни одно из озвученных властями предложений не отвечало требованиям пропорциональной избирательной системы.



«Мы можем сказать, что в переговорах нет конкретного прогресса и требования, которые были у оппозиции, остаются неизменными. Это завершение политического преследования и переход к существенно пропорциональной системе, лучшее выходом будет 130/20, предложенные им оппозицией. Если представители «Грузинской мечты» изменили свою позицию в этом отношении, на этих переговорах этого не видно. Если они согласятся с этими двумя требованиями, и это требование не только оппозиции, это требование большой части общества, тогда возможно будет достичь какого-то успеха, но говорить об этом пока рано. Если с их стороны не будет компромисса, то мы продолжим договариваться о мажоритарных избирательных округах, чтобы победить Иванишвили при существующей системе», - заявил Капанадзе.



По его словам, не существует конкретного срока согласования и «чем быстрее оно будет, тем лучше».



Напомним, что представители власти и оппозиции при посредничестве международных представителей проводят диалог по формированию новой избирательной системы в Грузии после того, как "Грузинская мечта" отказалась выполнять свое обещание о переходе на полностью пропорциональную систему выборов.



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