

Бутусов: Саакашвили станет секретарём Нацсовета реформ и будет участвовать в работе Кабмина

06.05.2020 12:15





Сегодня ожидается назначение Михеила Саакашвили секретарем Национального совета реформ Украины. Он получит право принимать участие в заседаниях Кабинета Министров. Об этом на странице в сети Facebook пишет главный редактов Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.



«То есть Зеленский дает Саакашвили государственный статус, площадку для озвучивания инициатив или критики, которую Саакашвили сможет модерировать, ну и неограниченные теперь возможности комментировать любые государственные вопросы на телеканалах. Да, статус вице-премьера, который Саакашвили отказались давать депутаты, более значимый, но доступ к информационному пространству обеспечен прекрасный», - отмечает Бутусов.



По его словам, Зеленский принял решение о назначении несмотря на мощную информационную атаку пророссийских СМИ в Украине и на всю мощь российской пропаганды.



По данным источников Цензор.НЕТ, близких к Саакашвили, он не планирует в первое время каких-либо резких политических движений, конфликтов. «Его задача - определить свою повестку дня. Глобально это будут темы, связанные с дерегуляцией. Зеленский не определил какой-то четкой стратегии для Саакашвили, поэтому руки у экс-президента Грузии развязаны», - пишет Бутусов.



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