

Капанадзе: Отчет Freedom House является приговором для власти

06.05.2020 13:55





Отчет Freedom House, в котором рейтинг Грузии еще более ухудшился, напрямую является приговором для власти, - об этом заявил член «Европейской Грузии» Серги Капанадзе.



По его словам, в отчете говорится обо всех существующих в Грузии проблемах, и в нем адекватно оцениваются действия власти.



«Там речь идет именно о том, что представляет собой власть Грузии, т.е. это власть, которая совершает нападки на оппозицию и, прибрав к своим рукам судебную систему, пользуется ею в политических целях, власть, которая использует экстремистские группировки и их месседж-боксы. Во всем этом Freedom House и уличает власти Грузии. Это практически означает то, что у нас власть неподотчетна народу и ее действия адекватно оценивается международным содружеством. Тут речь идет обо всех тех проблемах, которые власти Грузии сотворили в течение последнего года внутри страны, начиная с невыполнения обещания о переходе на пропорциональную систему и, кончая поддержкой таких групп, которые напрямую разжигают фашистско-экстремистский и пророссийский нарратив внутри страны», - заявил Серги Капанадзе.



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