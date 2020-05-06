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Грузия подключается к исследованиям ВОЗ


06.05.2020   14:01


К процессу исследования Всемирной организации здравоохранения медикаментов от коронавируса подключается и Грузия.

Как заявила журналистам медицинский директор тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, консультации по этому поводу уже начаты.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала клиническое исследование самых перспективных лекарственных препаратов против COVID-19. Исследование получило название "Солидарность" (Solidarity).

Эзугбая воздержалась назвать медикаменты, которые будут исследоваться, однако известно, что среди них гидроксихлорохин (Плаквенил), также препарат, который используется для лечения ВИЧ и другие заболеваний.

"Консультации уже начаты, и к этому солидарному исследованию подключится и Грузия. Когда это произойдет, сообщим. Что касается медикаментов, то об этом я не буду говорить. Это не та тема, о которой можно так просто говорить. Это деликатная тема", - заявила Эзугбая.

По ее словам, пока в мире не существуют убедительных исследований по эффективности этих медикаментов. Когда результаты одного большого исследования будут известны, назовут препарат, которому стоит отдавать предпочтение.


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