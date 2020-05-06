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Президенты Румынии и Грузии обсудили планы Всемирной туристической организации
06.05.2020 14:43
Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела телефонную беседу с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, сообщает пресс-служба президента Грузии.
Президенты обсудили планы Всемирной туристической организации и отметили, что будет важно разработать стандарты санитарно-безопасного туризма в посткризисный период.
«Как отметила президент Грузии, туризм является одной из наиболее пострадавших сфер экономики страны, и в посткризисный период необходимо активное сотрудничество и работа для возрождения туризма», — сказано в сообщении.
Также по словам Саломе Зурабишвили из-за возникшего кризиса не должны замедляться темпы сближения Грузии с Евросоюзом и европейской интеграции страны.
Разговор также коснулся вопроса безопасности Черного моря. Как отметила Саломе Зурабишвили, «безопасность Черного моря важна не только с точки зрения стабильности и безопасности, но и в посткризисный период с точки зрения торговли, транспорта и экономики», — сказали в пресс-службе президента.
Президент Йоханнис подчеркнул, что Румыния поддерживала и продолжает поддерживать евроинтеграцию Грузии.
Также президент Румынии выразил свои глубокие соболезнования семьям граждан Грузии, погибшим во время пандемии.
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