

Freedom House: Уровень демократии в Грузии незначительно сократился

06.05.2020 15:36





«Nations in Transit 2020» - американская неправительственная организация Freedom House, занимающаяся исследованием и продвижением демократии, гражданских свобод и прав человека, опубликовала ежегодный отчет. В документе описаны процессы в 29 странах мира, в том числе в Грузии. Отчёт опубликован под заголовком «Сбрасывая демократический фасад».



Доклад определяет рейтинг стран по шкале от 1 до 7. Грузия в числе 10 государств с «гибридным режимом». Демократический показатель страны незначительно сократился (с 3.29 до 3.25 единиц). Произошло это за счёт оценки по судебной системе в стране.



Грузия опережает страны Центральной Азии, а также Азербайджан, Беларусь, Россию, Армению, Молдову и Косово. Индекс демократии выше в Украине, странах Восточной и Центральной Европы.



В документе говорится о парламентском бойкоте грузинской оппозиции, усилении ультраправых экстремистских групп, а также невыполненном обещании правящей партии по переходу на пропорциональную избирательную систему. «Кризис в Грузии был разрешен в марте 2020 года, когда европейские и американские дипломаты вмешались, чтобы помочь заключить соглашение о переходе на смешанную избирательную систему», – говорится в докладе.



Freedom House указывает, что переход на полностью пропорциональную систему сократил бы шансы «Грузинской мечты» на парламентских выборах 2020 года.



В докладе описаны и процессы в правовой системе Грузии. Аналитики Freedom House говорят о «произвольных арестах и ряде спорных дел». В докладе речь идёт о приговоре экс-мэру Тбилиси Гиги Угулава и деле против лидера партии «Лело» Мамуки Хазарадзе. Назначение 14 судей Верховного суда Грузии Freedom House считает итогом «крайне неблагополучного и непрофессионального» процесса.



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