|
|
|
Леван Ратиани сообщили о снижении темпов роста случаев заражения коронавирусом
06.05.2020 15:37
По заявлению директора Первой университетской клиники Тбилисского государственного медицинского университета Левана Ратиани, на данный момент в их больнице находится 61 пациент, и сегодня будут выписаны трое выздоровевших.
По его словам, в последний период, несмотря на то, что количество тестирований увеличилось, случаев инфицирования коронавирусом в стране стало меньше.
«В последний период случаев инфицирования коронавирусом в масштабе страны стало меньше, несмотря на то, что количество тестирований увеличилось, что радует всех, в том числе меня и медперсонал», - заявил Ратиани.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна