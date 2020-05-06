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Леван Ратиани сообщили о снижении темпов роста случаев заражения коронавирусом


06.05.2020   15:37


По заявлению директора Первой университетской клиники Тбилисского государственного медицинского университета Левана Ратиани, на данный момент в их больнице находится 61 пациент, и сегодня будут выписаны трое выздоровевших.

По его словам, в последний период, несмотря на то, что количество тестирований увеличилось, случаев инфицирования коронавирусом в стране стало меньше.

«В последний период случаев инфицирования коронавирусом в масштабе страны стало меньше, несмотря на то, что количество тестирований увеличилось, что радует всех, в том числе меня и медперсонал», - заявил Ратиани.

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