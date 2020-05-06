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«Нацдвижение» приветствует шаги, предпринятые администрацией «Фейсбука
06.05.2020 17:01
Граждане хорошо знают, что в Грузии источниками ложной информации и разжигания ненависти под авторством Лаши Нацвлишвили, Коки Кандиашвили и Шалвы Рамишвили, с одной стороны является Российская Федерация, а с другой – «Грузинская мечта», - так откликается «Национальное движение» на то, что администрация «Фейсбука» стерла липовые и неидентифицированные страницы.
«Нацдвижение» призывает политические партии и политических лидеров воздерживаться от нападок на их партию.
«В первую очередь приветствуем шаги, предпринятые администрацией «Фейсбука» в направлении пресечения распространения липовых и неидентифицированных страниц и фейковой информации. Именно «Национальное движение» и лидеры партии являются одной из главных мишеней для подобных страниц. Мы категорически заявляем, что «Национальное движение» не управляла, не управляет неидентифицированными страницы и не собирается оперировать ими и в будущем. Для нас неприемлемо делать политику подобными методами.
Наш главный принцип – победить «Грузинскую мечту» на выборах политической активностью, основывающейся на публичных, прозрачных и демократических принципах.
Призываем политические партии и политических лидеров, особенно тех, кто в прошлом представлял «Нацдвижение» и хорошо знают, как оно ведет свою деятельность, воздерживаться от нападок на главную оппозиционную партию. Наши граждане хорошо знают, что в Грузии источниками ложной информации и разжигания ненависти под авторством Лаши Нацвлишвили, Коки Кандиашвили и Шалвы Рамишвили, с одной стороны является Российская Федерация, а с другой – «Грузинская мечта», - отмечается в заявлении «Национального движения».
Для справки, «Фейсбук» стер 511 страницу, 101 аккаунт, 122 группы и 56 аккаунтов «Инстаграм». В отчете «Фейсбук» говорится, что определенные группы использовали медиаплатформу для распространения информации на широкие массы общества и для этого прибегали к липовым аккаунтам.
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