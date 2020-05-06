

«Грузинская мечта» отмежевалась от своего верного пропагандиста

06.05.2020 17:51





По заявлению лидера большинства парламента Грузии Мамуки Мдинарадзе, Кока Кандиашвили официально не связан и не имеет никаких договоров с «Грузинской мечтой». Так ответил Мамука Мдинарадзе, на вопрос о том, как связан Кока Кандиашвили с правящей партией. Вместе с тем, Мдинарадзе отметил, что Кока Кандиашвили является одним из активных сторонников «Грузинской мечты».



«Что касается Коки Кандиашвили, чтобы раз и навсегда закончились спекуляции в связи с этим вопросом, мы помним нарративы о фабрике «ботов и троллей» и т.д., скажу, что этот человеком официально не связан с «Грузинской мечтой», если не ошибаюсь с 2013-2014 годов. Он, все об этом знают и мы должны признать это, является одним из активных сторонников «Грузинской мечты» и весьма активно борется с «Национальным движением». Этот человек многие годы оперирует в грузинском медиапространстве, в разное время он представлял различные агентства. У него, как мы знаем, есть и было агентство «Эсперсона», однако с «Грузинской мечтой» у него нет официальной связи или какого-то договора, и какие-либо поручения, даваемые ему «Мечтой», не фиксируются и не могут фиксироваться потому, что таких доказательств не может быть в природе и, естественно, этого не указал и «Фейсбук», исходя из того, что такой связи не существует», - заявил Мамука Мдинарадзе.



Напомним, что «Фейсбук» удалил сотни аккаунтов, связанных с медиакомпанией «ЭсПерсона», руководимым Кокой Кандиашвили и действующим в интересах действующей власти, и оппозиционным «Национальным движением».



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