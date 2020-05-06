

Грузинский проект виртуального образования был представлен на саммите Microsoft

06.05.2020 18:10





Министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели выступил на саммите, посвященном трансформации виртуального образования, организованным корпорацией Microsoft. Главное внимание Михаил Чхенкели акцентировал на совместном образовательном проекте «Телешкола» Министерства образования и Первого канала Грузии.



По словам министра, в целях содействия дистанционному обучению ведомство работает по двум основных направлениям: в школах было внедрено онлайн-обучение с использованием продуктов «Microsoft» и был запущен масштабный проект «Телешкола».



Проект «Телешкола» (TV-School) был создан в сотрудничестве с Первым каналом Грузии в целях обеспечения всеобщего доступа к образованию, который позволяет учащимся, независимо от того, имеют ли они доступ к интернету, получать уроки по всем предметам.



По словам министра, проект, который выходит в эфир на Первом канале — Образование, получил очень положительный отклик общественности. Телевизионные уроки, которые проводятся по всем предметам для всех классов, смотрят не только ученики, но и члены их семей. Благодаря такому успеху проект «Телешкола» будет продолжен и после окончания пандемии.



В первом саммите по Трансформации виртуального образования, организованном Microsoft, приняли участие представители Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO), Международной организации экономического развития и сотрудничества (OECD) и более 300 лидеров из сферы образования.



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