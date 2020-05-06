

Freedom House: в Грузии ухудшились показатели демократии

06.05.2020 19:20

"СОВА"



Согласно ежегодному отчету правозащитной организации Freedom House «Nations in Transit / Страны в переходном периоде», Грузия по-прежнему остается в категории стран с «переходными правительствами / гибридными режимами». По шкале от 1.00 (консолидированный авторитарный режим) до 7.00 (консолидированная демократия), Грузия с оценкой в 3.25 на 0.04 балла ухудшила свой прошлогодний показатель.



Самой тревожной тенденцией авторы доклада называют ухудшение положения вещей в контексте судебной власти и верховенства закона. Отмечается, что правительства отдельных стран укомплектовывают суды лояльными себе фигурами и принимают законы, упраздняющие независимость правосудия. В этой связи наряду с Чехией, Латвией, Черногорией, Польшей и Словакией упомянута и Грузия.



«Судебная власть долгое время вызывает напряжение в поляризованной политике Грузии, но в 2019 году и в начале 2020 года неразборчивые аресты и несколько спорных судебных процессов усугубили и без того напряженную ситуацию. Новоприбывшему в сферу политики бизнесмену Мамуке Хазарадзе было сразу же после объявления о создании политической партии предъявлено обвинение в отмывании денег. Оппозиционный лидер с более долгим стажем был приговорен к тюремному заключению на 38 месяцев по возобновленному делу, связанному с растратой бюджетных средств. Неблагоприятным знаком того, что подобные инциденты не будут ограничиваться только нижними судебными инстанциями, стало назначение в Верховный суд правящим большинством парламента 14-ти судей, причем на бессрочный срок путем крайне дисфункционального и непрофессионального процесса назначения», — отмечено в докладе.



Грузия также упоминается в контексте бойкота парламента оппозиционными силами. В отчете сказано, что подобные события привели к отсутствию справедливости и легитимности в законодательных органах Грузии, Албании, Болгарии, Черногории и Сербии.



«В феврале 2020 все парламентарии оппозиционного блока покинули парламент после того, как правительство отказалось от выполнения собственных обещаний о переходе на пропорциональную избирательную систему. В случае принятия, эта система сократила бы шансы правящей партии «Грузинская мечта» на победу в парламентских выборах текущего года», — пишет Freedom House.



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