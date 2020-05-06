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Мдинарадзе: В отчете Freedom House есть несколько неточностей
06.05.2020 19:22
По заявлению лидера парламентского большинства Мамуки Мдинарадзе, в отчете Freedom House имеется несколько неточностей, и чтобы продемонстрировать это, он привел дело Мамуки Хазарадзе, лидера партии "Лело для Грузии".
«Пока у меня мало информации, хотя я знаю, что речь идет о некоторых неточностях, и что мне попало на глаза, скажу об этом. Например, в отношении Хазарадзе, - «ему было предъявлено обвинение после того, как он пришел в политику», что является фактической неточностью, не по оценке, а фактически, поскольку национальный банк гораздо раньше сделал заявление, намного раньше было начато расследование и после этого были приняты некоторые правовые меры, поэтому как я знаю, у нас фактическая неточность», заявил Мамука Мдинарадзе.
Напомним, что в отчете Freedom House обсуждались дела бизнесмена Мамуки Хазарадзе и политического лидера "Европейской Грузии" Гиги Угулавы и в то же время отмечено, что 14 новых судей были бессрочно назначены в Верховный суд в результате «крайне неудачного и непрофессионального процесса».
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