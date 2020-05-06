

Эпидемиологи говорят о снижении интенсивности передачи вируса

06.05.2020 21:48

Civil Georgia



Руководитель Департамента инфекционных заболеваний Национального центра по контролю за заболеваниями Хатуна Захашвили заявила на брифинге 5 мая, что интенсивность передачи Ковид-19 в Грузии снизилась.



По ее словам, в результате наблюдения за статистикой новых случаев заражения вирусом и выздоровления пациентов было выявлено, что репродуктивный индекс вируса по состоянию на 4 мая составил 0,89. В то же время, по ее словам, средний показатель за последние 15 дней был равен 0,97, а за последние 30 дней — 1,23.



«Когда индекс падает ниже 1, это означает, что интенсивность передачи (вируса) уменьшилась», — сказала Хатуна Захашвили, отметив, что инфекция характеризуется «волнообразным течением», что означает «периодическое увеличение, а потом снова снижение».



«Аналогии с другими странами показывают то же самое, эта инфекция характеризуется таким течением. Конечно, у нас будет еще больше случаев. За некоторые дни этот индекс может колебаться, поэтому мы наблюдаем многодневные результаты изменения этого индекса, что позволит нам прогнозировать на будущее, спланировать меры сдерживания или ограничения», — сказала она.



На брифинге 5 мая о снижении интенсивности передачи вируса говорил также и глава Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе, по словам которого, в этом направлении «обнадеживающим» фактором является также и то, что в определенные дни «количество выздоровевших превышает количество новых инфицированных».



По его словам, поддержание низкого индекса передачи вируса является «задачей всех нас». «Тогда мы сможем более смело сказать, что рекомендации по смягчению могут быть активнее, если, еще раз подчеркиваю, мы сможем и сохраним индекс репродукции в этих рамках», — добавил он.



На сегодняшний день в стране подтверждено 610 случаев заражения Covid-19. Из них 269 инфицированных полностью выздоровели, а 9 умерли. В то же время 5133 граждан находятся в 14-дневном обязательном карантине, а 523 — под наблюдением врачей в медицинских учреждениях.



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