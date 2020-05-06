

Deutsche Welle: Как Грузия избежала вспышки эпидемии COVID-19 после Пасхи

06.05.2020 22:15





Немецкое издание Deutsche Welle посвятило Грузии статью под заголовком: «Коронавирус в Грузии: как в стране предотвратили вспышку эпидемии COVID-19 после Пасхи».



В Грузии опасались, что после Пасхи в стране будет всплеск числа инфицированных коронавирусом. Церковь отказалась поддержать меры правительства, но власти нашли способ предотвратить массовое заражение прихожан, — пишет издание.



Отмечается, что меры правительства Грузии по сдерживанию эпидемии эксперты называют «образцом активного реагирования». Сразу после выявления нулевого пациента в конце февраля в стране начали отменять авиарейсы и закрывать границы. В начале марта закрыли школы, культурные учреждения и горнолыжные курорты. К середине марта не работало большинство отелей, ресторанов, на неопределенный срок отложены все массовые мероприятия.



В публикации подчеркивается, что больше всего опасений в контексте пандемии вызывала Пасха, которая в этом году выпала на 19 апреля. Ее называли самой сложной в истории: в случае массового посещения ночной литургии и кладбищ резкая вспышка эпидемии казалась неизбежной. Между тем церковь в Грузии — второй после армии институт по уровню доверия, и от действий правительства зависело, сделают ли люди выбор в пользу религии или прислушаются к рекомендациям медиков. Накануне Пасхи в стране было 370 случаев заболевания COVID-19 и 3 летальных исхода.



Договориться с Патриархией о закрытии храмов власти пытались больше месяца. Но 87-летний Илия II отказался признавать комендантский час и объявил, что лично проведет пасхальную службу в кафедральном соборе Цминда Самеба.



Премьер-министру Георгию Гахарии оставалось либо вступить с патриархом в жесткую конфронтацию, либо придумать иной способ снизить риски для людей. Вариант конфронтации был практически исключен, говорят эксперты, поскольку от позиции церкви едва ли не в решающей степени зависят итоги выборов, которые пройдут в Грузии в октябре, и портить отношения с патриархом власть бы не стала.



«Было сразу ясно, что на открытый конфликт никто не решится, слишком высок авторитет церкви в обществе, — указывает глава отделения Фонда имени Генриха Бёлля (Heinrich-Böll-Stiftung) на Южном Кавказе Штефан Майстер (Stefan Meister). — В этих условиях правительство нашло обходной путь. А именно — шаг за шагом ограничить мобильность граждан».



За неделю до праздника были перекрыты въезды и выезды для четырех крупнейших городов Грузии, чтобы люди не разъехались по стране к родственникам. Закрыли также кладбища, куда верующие обычно идут в воскресенье. Внутри городов на пять дней было остановлено движение личного автотранспорта. Желающим посетить пасхальную литургию оставалось идти в церковь пешком и провести там всю ночь с 21:00 до 06:00.



Накануне Пасхи министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе не захотела отвечать на вопрос журналистов, передается ли вирус через ложку для причастия. Но премьер Гахария при этом лично призвал каждого грузина «остаться дома и защитить церковь». Более жестко высказался замдиректора Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе. Если верующие пойдут на службу, сказал он, то страна потеряет счет гробам.



«Нам повезло, что благодаря призывам врачей люди решили не идти в церковь», — отмечает Эка Гигаури, исполнительный директор грузинского отделения Transparency International. По ее мнению, в условиях всеобщей растерянности решающую роль сыграло высокое доверие к медикам — как со стороны властей, так и со стороны общества.



На десятый день после Пасхи в стране насчитывалось 511 зараженных и 6 смертей. «Плато достигнуто, пика не будет», — констатировала глава Минздрава Екатерина Тикарадзе, не дожидаясь окончания двухнедельного инкубационного периода. Суточный прирост инфицированных стабилизировался на цифре около 25.



Это значит, что меры помогли, говорят эксперты. Сработали и запреты на передвижения людей, и единичные обращения настоятелей, и эмоциональные выступления медиков, которым власть в щекотливой для себя ситуации отвела роль агитаторов. В последних числах апреля премьер-министр Гахария объявил о плане снятия ограничений в четыре этапа, — пишет Deutsche Welle.





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