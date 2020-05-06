|
|
|
Состоится встреча председателей парламентских комитетов Азербайджана, Турции и Грузии
06.05.2020 23:02
Председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Ираклий Берая посредством видеосвязи провел переговоры с турецким коллегой Волканом Бозкыром.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба грузинского парламента.
Стороны обсудили запланированную на следующей неделе трехстороннюю встречу председателей комитетов по внешним связям парламентов Грузии, Турции и Азербайджана.
И.Берая сказал, что Турция и Азербайджан являются добрыми соседями и стратегическими партнерами Грузии: "Грузия придает особое значение сотрудничеству с обеими странами".
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна