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С 11 мая в Тбилиси будут сняты все виды ограничений на передвижение
07.05.2020 14:33
«С 11 мая в Тбилиси будут сняты все виды ограничений на передвижение, а с 14 мая полностью откроется сообщение с Рустави и Гардабани», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
Соответственно, в Тбилиси и Рустави будут отменены все ограничения на передвижение.
15 апреля в четырех крупных городах Грузии — Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Батуми, был запрещен въезд и выезд.
Кроме того, с 5 мая ограничения были сняты в Кутаиси и Батуми.
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