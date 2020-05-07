

С 11 мая в Тбилиси будут сняты все виды ограничений на передвижение

07.05.2020 14:33





«С 11 мая в Тбилиси будут сняты все виды ограничений на передвижение, а с 14 мая полностью откроется сообщение с Рустави и Гардабани», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.



Соответственно, в Тбилиси и Рустави будут отменены все ограничения на передвижение.



15 апреля в четырех крупных городах Грузии — Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Батуми, был запрещен въезд и выезд.



Кроме того, с 5 мая ограничения были сняты в Кутаиси и Батуми.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







