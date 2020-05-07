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С 11 мая в Тбилиси будут сняты все виды ограничений на передвижение


07.05.2020   14:33


«С 11 мая в Тбилиси будут сняты все виды ограничений на передвижение, а с 14 мая полностью откроется сообщение с Рустави и Гардабани», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Соответственно, в Тбилиси и Рустави будут отменены все ограничения на передвижение.

15 апреля в четырех крупных городах Грузии — Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Батуми, был запрещен въезд и выезд.

Кроме того, с 5 мая ограничения были сняты в Кутаиси и Батуми.

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