

Европарламентарий призывает власти Грузии обеспечить быстрое выполнение соглашения с оппозицией

08.05.2020 11:26





Член Европарламента Андрюс Кубилюс обращается с открытым письмом к президенту Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министру Георгию Гахария и председателю парламента Арчилу Талаквадзе, и призывает, чтобы власти выполнили достигнутое 8 марта соглашение с оппозицией.



По его словам, к сожалению, дела Гиги Угулава, Ираклий Окруашвили и Георгий Руруа не были решены должным образом, что ставит под вопрос договор от 8 марта. Как пишет Кубилюс, лишение Ираклия Окруашвили свободы на 5 лет, «может быть воспринято, как признак растущего недостатка доверия».



«Я слежу за протекающими в Грузии событиями, в особенности за осуществлением соглашения, которое было достигнуто 8 марта. Хочу подчеркнуть, что, несмотря на вызванные пандемией вызовы, скорое выполнение соглашения является важнейшим. Европейским партнерам необходимо ясное подтверждение того, что прогресс осуществлен и обеспечено проведение выборов 2020 года в свободной и справедливой обстановке», - пишет Кубилюс.



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