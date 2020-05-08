

МИД Грузии: Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе будет вызван для консультаций в Тбилиси

08.05.2020 12:42





По решению правительства Грузии чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе будет вызван для консультаций в Тбилиси. Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.



По его словам, Грузия не рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Украиной или пересмотра ее стратегического партнерства, однако назначение лица, осужденного и разыскиваемого судебной системой Грузии со стороны стратегического партнера, вызывает вопросы.



По словам Залкалиани, при участии посла, среди прочих вопросов, должно быть определено, какие действия необходимы для того, чтобы нынешняя ситуация не оказала негативного влияния на двусторонние отношения.



«Снижение уровня должности, изначально предложенной Саакашвили, и назначение его председателем исполкома Национального совета реформ свидетельствует о скептическом отношении украинского политического спектра, в том числе парламентского большинства, к его персоне. В то же время, на наш взгляд, позиция Грузии как стратегического партнера Украины была учтена. Тем не менее, назначение человека, осужденного и разыскиваемого грузинской судебной системой стратегическим партнером, вызывает вопросы, в связи с чем было принято решение вызвать чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине, г-на Теймураза Шарашенидзе для консультаций в Тбилиси.



Это шаг, принятый в дипломатической практике, который в данном случае указывает на то, что в отношениях возникли определенные проблемы, и необходимо проконсультироваться с послом для планирования дальнейших шагов. Несмотря на это печальное решение, естественно, следующим шагом, конечно же, мы не рассматриваем вопрос о разрыве дипломатических отношений или стратегического партнерства между двумя странами, что не соответствуем дружественному духу двух стран, нашими общими стремлениями и целями. При участии посла, помимо других вопросов, необходимо определить, какие действия необходимы для того, чтобы нынешняя ситуация не оказывала негативного влияния на двусторонние отношения, сотрудничество в различных международных организациях и, что самое главное, совместные усилия по евро и евроатлантической интеграции», — заявил Давид Залкалиани.





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