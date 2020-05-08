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В парламенте Армении подрались депутаты


08.05.2020   13:40


Депутаты парламента Армении устроили массовую драку в присутствии членов правительства.

Потасовка началась после того, как глава оппозиционной фракции «Светлая Армения» Эдмон Марукян призвал проправительственных коллег не оскорблять в выступлениях оппонентов.

При этом Марукян вступил в перепалку с депутатом от правящей партии «Мой шаг» Сасуном Микаеляном, а она переросла в рукопашную. К драке, продлившейся несколько минут, присоединились другие законодатели.

Сейчас на заседании объявлен перерыв.

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