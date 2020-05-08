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Чем этот посол, которого «отозвали» будет добираться домой? - Саакашвили


08.05.2020   15:13


Грузия отозвала своего посла в Украине для консультаций после назначения экс-президента Грузии Михеила Саакашвили главой Национального совета по реформам.

В связи с этим экс-президент Саакашвили сделал заявление на своей странице в Фейсбук.

«А можно нескромный вопрос? Чем этот посол, которого «отозвали» будет добираться домой?

Если серьезно:

1. Президент Зеленский за то, чтобы Украина развивала отношения с Грузией при любой власти там, и я это полностью поддерживаю. Это мудрая государственная позиция.

2. Грузинский народ не позволит ни одной власти Грузии хоть на столечко ухудшить отношения с Украиной или даже намекать на это.

А вообще я думаю, что между Грузией и Украиной все будет хорошо и близким, дружественным отношениям наших двух стран просто нет другой альтернативы», - пишет Саакашвили.

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