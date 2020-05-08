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Чем этот посол, которого «отозвали» будет добираться домой? - Саакашвили
08.05.2020 15:13
Грузия отозвала своего посла в Украине для консультаций после назначения экс-президента Грузии Михеила Саакашвили главой Национального совета по реформам.
В связи с этим экс-президент Саакашвили сделал заявление на своей странице в Фейсбук.
«А можно нескромный вопрос? Чем этот посол, которого «отозвали» будет добираться домой?
Если серьезно:
1. Президент Зеленский за то, чтобы Украина развивала отношения с Грузией при любой власти там, и я это полностью поддерживаю. Это мудрая государственная позиция.
2. Грузинский народ не позволит ни одной власти Грузии хоть на столечко ухудшить отношения с Украиной или даже намекать на это.
А вообще я думаю, что между Грузией и Украиной все будет хорошо и близким, дружественным отношениям наших двух стран просто нет другой альтернативы», - пишет Саакашвили.
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