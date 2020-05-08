

Чем этот посол, которого «отозвали» будет добираться домой? - Саакашвили

08.05.2020 15:13





Грузия отозвала своего посла в Украине для консультаций после назначения экс-президента Грузии Михеила Саакашвили главой Национального совета по реформам.



В связи с этим экс-президент Саакашвили сделал заявление на своей странице в Фейсбук.



«А можно нескромный вопрос? Чем этот посол, которого «отозвали» будет добираться домой?



Если серьезно:



1. Президент Зеленский за то, чтобы Украина развивала отношения с Грузией при любой власти там, и я это полностью поддерживаю. Это мудрая государственная позиция.



2. Грузинский народ не позволит ни одной власти Грузии хоть на столечко ухудшить отношения с Украиной или даже намекать на это.



А вообще я думаю, что между Грузией и Украиной все будет хорошо и близким, дружественным отношениям наших двух стран просто нет другой альтернативы», - пишет Саакашвили.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







