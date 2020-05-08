

Зеленский назвал ошибочной реакцию Грузии на назначение Саакашвили

08.05.2020 15:29





Президент Владимир Зеленский назвал ошибочной реакцию Грузии на назначение экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили на должность председателя Исполнительного комитета реформ Украины. Об этом Зеленский сказал журналистам во время рабочей поездки в Луганской области.



Комментируя заявление грузинской стороны об отзыве посла из Украины для консультаций из-за назначения Саакашвили, Зеленский заявил: «Я могу сказать, что у нас с Грузией, с грузинским народом прекрасные отношения. Мы, несмотря ни на что, не будем ни на какие консультации отзывать нашего посла в Украину, потому что отношения между нашими странами длиннее любого руководства любой страны».



«Мне кажется, что это ошибка грузинской стороны. Мне кажется, что после консультаций все стороны поймут, что у каждой», - отметил Зеленский.



Он подчеркнул, что назначение Саакашвили – «это наше решение, наша внутренняя политика». «Господин Саакашвили является гражданином Украины, у него украинский паспорт, и я являюсь президентом Украины, который назначил его председателем Исполкома совета реформ при президенте Украины», - заявил Зеленский.



Как сообщал УНИАН, 7 мая Зеленский назначил Саакашвили на должность председателя Исполнительного комитета реформ. Саакашвили считает, что сам факт его назначения свидетельствует, что Зеленский готов идти на "неординарные шаги".



В свою очередь министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сообщил, что посол Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе отозван в Тбилиси для консультаций из-за назначения Саакашвили.



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