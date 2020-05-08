

Замглавы МИД Грузии Михаил Нинуа ушел с должности

08.05.2020 15:49





Заместитель министра иностранных дел Грузии Михаил Нинуа покинул свою должность. Факт подтвердили в МИД и заявили, что Михаил Нинуа оставил должность на основании собственного заявления.



«Заместитель министра иностранных дел Михаил Нинуа покинул должность на основании собственного заявления. Следует отметить, что именно при непосредственном руководстве и участии Михаила Нинуа обеспечивалось выполнение основных задач внешнеполитического ведомства в условиях пандемии COVID-19 – возвращение наших соотечественников на родину и оказание им помощи на местах, и с чем, как всем известно, государство, министерство и непосредственно он достойно справились.



Отметим, что Михаил Нинуа давно еще получил предложение о продолжении деятельности в другой сфере, и планировал оставить ведомство, однако все же руководил процессом выполнения существующих на фоне пандемии задач, а решение покинуть пост он принял лишь по завершении упомянутой критической фазы. Мы рассматриваем его как весьма ценного и достойного члена нашего дипломатического корпуса», — заявляют в ведомстве.





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