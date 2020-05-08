

Арчил Талаквадзе направил Андрюсу Кубилюсу ответное письмо

08.05.2020 17:19





Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе направляет ответное письмо сопредседателю Парламентской ассамблеи Евронест, европарламентарию Андрюсу Кубилюсу.



В нем Арчил Талаквадзе выражает озабоченность в связи с заявлениями сопредседателя Парламентской ассамблеи Евронест относительно отдельных уголовных дел и отмечает, что его письмо грузинской стороной воспринимается как призыв к тому, чтобы парламент и правящая партия политически вмешалась в правосудие.



В своем письме председатель парламента заверяет, что решение по любому уголовному делу принимается лишь соответствующими институтами, а также подчеркивает, что политические партии не могут управлять судами Грузии.



«Ни одно из уголовных дел не является и не может быть частью политического соглашения от 8 марта 2020 года (прошу взглянуть на прилагаемые меморандум о взаимопонимании и совместное заявление). Как отмечается в совместном заявлении, мы остаемся приверженными соблюдению высоких стандартов в системе правосудия Грузии и их усовершенствованию, а также, несмотря на различия во мнениях, все согласны с тем, что необходимо реагировать на такие действия, которые могут быть восприняты как недолжная политизация судебных и избирательных процессов, и в будущем такие действия должны быть предотвращены.



Хочу воспользоваться этим случаем и еще раз выразить готовность к нашему тесному сотрудничеству и к общим усилиям для укрепления демократии и парламентского измерения в Европе. Мы очень ценим ваше участие и поддержку.



Г-н сопредседатель, еще раз подтверждаю свое глубокое уважение.



С почтением, Арчил Талаквадзе, - говорится в письме, которое, по информации пресс-службы парламента Грузии, Талаквадзе направил вчера Кубилюсу.



Напомним, что член Европарламента Андрюс Кубилюс обращается с открытым письмом к президенту Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министру Георгию Гахария и председателю парламента Арчилу Талаквадзе, и призывает власти к выполнению достигнутого 8 марта соглашения с оппозицией.



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