

Бакрадзе: «Грузинская мечта» обманывает не только грузинское общество, но и главных международных партнеров

08.05.2020 17:44





По заявлению лидера «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе, международная критика в адрес властей Грузии будет еще более острой, «поскольку «Грузинская мечта» обманывает не только грузинское общество, а и наших главных международных партнеров». Этим заявлением Бакрадзе откликнулся на призыв европарламентария Андрюса Кубилюса к властям Грузии по поводу выполнения соглашения достигнутого с оппозицией 8 марта.



По оценке Давида Бакрадзе, от лжи правящей партии пострадает и страна.



«Грузинская мечта» второй раз входит в ту же реку, и второй раз вызывает волну международной критики, однако в отличие от первой волны, которую мы все помним в январе-феврале, теперь международная критика будет еще более ярко выраженной, поскольку «Грузинская мечта» обманывает не только грузинское общество, а и наших главных международных партнеров, участвовавших в процессе, приведшем к соглашению от 8 марта. Поэтому эта ложь будет иметь тяжелейшие последствия для «Грузинской мечты», однако она навредит и стране и политической среде в стране», - заявил Бакрадзе.



Давид Бакрадзе призывает власти предпринять шаги в направлении выполнения обеих частей соглашения от 8 марта до того, пока последует международное давление.



«Поэтому призываем власти действовать ответственно, исходя из интересов страны, а не личных и партийных интересов. С нашей стороны подтверждаем, что как только власть предпримет действенные шаги в направлении выполнения обеих частей соглашения от 8 марта, у нее будет полная наша поддержка в этом процессе», - заявил Бакрадзе.



Напомним, что член Европарламента Андрюс Кубилюс обращается с открытым письмом к президенту Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министру Георгию Гахария и председателю парламента Арчилу Талаквадзе, и призывает власти к выполнению достигнутого 8 марта соглашения с оппозицией.



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