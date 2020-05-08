

Reuters: эксперимент показал, что используемые в России тесты на коронавирус «глубоко ошибочные»

08.05.2020 18:13





ПЦР-тесты (проводимые с помощью полимеразной цепной реакции), которые используют в России для выявления коронавируса, «глубоко ошибочные», сообщает Reuters.



Издание ссылается на исследование в больнице № 67 Москвы, где провели сравнение эффективности двух видов тестов на коронавирус: ПЦР и тестов на антитела. «Документ, увиденный Reuters, дает дополнительные доказательства того, что ПЦР-тесты глубоко ошибочны. В первом случае ПЦР-тесты у 34 пациентов не выявили коронавирус. В то же время анализ на антитела верно показал, что 13 человек были заражены», — говорится в публикации.



В другом случае результаты двух методов тестирования 53 пациентов «в основном совпали». Эти данные, по мнению журналистов, ставят под сомнение официальную статистику по количеству зараженных коронавирусом в России. В министерстве здравоохранения заявили агентству, что случаи коронавируса были подтверждены не только тестированием, но и «клинически и эпидемиологически» в соответствии с рекомендациями ВОЗ.



Ранее «Важные истории» и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали материал, в котором говорится, что власти Москвы закупили голландские экспресс-тесты на коронавирус, которые, как оказалось, на самом деле были произведены в Китае, и их точность ниже заявленной.



На следующий день департамент здравоохранения Москвы заявил, что «несмотря на сообщения в СМИ, страной производства тестов является не Китай, а Нидерланды». По данным властей, тест позволяет получить результат в течение 15 минут, но он позволяет выявить «более поздние стадии инфицирования». По этой причине якобы для диагностики коронавируса используют также ПЦР-тестирование, которое тоже может показать ложноотрицательный результат.



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