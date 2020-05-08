

Саакашвили рассказал, чем он будет заниматься при Зеленском

08.05.2020 18:22





Украине для оздоровления экономики в первую очередь необходимо избавить бизнес от административного вмешательства. Об этом заявил глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили, передает ТСН.



По его словам, в настоящее время в Украине наблюдается «большой кризис», который связан с пандемией COVID-19. Потому, чтобы помочь экономике, необходимо дать больше свободы бизнесу.



«Есть большое количество регуляций, от которых надо избавляться, и главное слово — это свобода. На первом этапе надо убрать бессмысленные регуляции в налоговой сфере, таможне, где заполняют большое количество бумажек», — сказал он.



Что касается медицинской реформы, то Саакашвили уверен: нужно менять всю систему, поскольку попытки частичных изменений «ничего не приносят».





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