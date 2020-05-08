|
|
|
Transparency International: в Ахалцихе и Аспиндзе могут подстраивать тендеры
08.05.2020 18:24
"СОВА"
Неправительственная организация Transparency International – Georgia публикует отчет, в котором говорится о предполагаемой мошеннической схеме. Согласно данным исследования НПО, после избрания нового мэра Ахалцихского муниципалитета, его брат и невестка стали выигрывать локальные тендеры.
Аналогичная ситуация наблюдается в соседнем районе — признаки непотизма усмотрели в работе председателя местного собрания Аспиндзы. Его брат также стал побеждать во всех муниципальных тендерах после назначения родственника.
По данным Transparency International – Georgia, в период с 2014 по 2020, родственники ахалцихского градоначальника получили из бюджета 565 710 лари (176 607 долларов по нынешнему курсу). Брату председателя горсовета Аспиндзы в аналогичный период было выделено 740 065 тысяч лари (231 039 долларов по нынешнему курсу).
В организации призывают Антикризисное агентство Службы государственной безопасности и прокуратуру заняться изучением каждого тендера, чтобы выявить возможные коррумпированные схемы.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна