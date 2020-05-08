

Transparency International: в Ахалцихе и Аспиндзе могут подстраивать тендеры

08.05.2020 18:24

"СОВА"



Неправительственная организация Transparency International – Georgia публикует отчет, в котором говорится о предполагаемой мошеннической схеме. Согласно данным исследования НПО, после избрания нового мэра Ахалцихского муниципалитета, его брат и невестка стали выигрывать локальные тендеры.



Аналогичная ситуация наблюдается в соседнем районе — признаки непотизма усмотрели в работе председателя местного собрания Аспиндзы. Его брат также стал побеждать во всех муниципальных тендерах после назначения родственника.



По данным Transparency International – Georgia, в период с 2014 по 2020, родственники ахалцихского градоначальника получили из бюджета 565 710 лари (176 607 долларов по нынешнему курсу). Брату председателя горсовета Аспиндзы в аналогичный период было выделено 740 065 тысяч лари (231 039 долларов по нынешнему курсу).



В организации призывают Антикризисное агентство Службы государственной безопасности и прокуратуру заняться изучением каждого тендера, чтобы выявить возможные коррумпированные схемы.





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