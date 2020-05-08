

Правительство Грузии назначило новые спецрейсы для эвакуации граждан из-за рубежа

08.05.2020 18:31





Для эвакуации граждан Грузии, которых пандемия коронавируса застала за пределами страны, назначены новые спецрейсы. Об этом сегодня сообщил министр иностранных дел Давид Залкалиани.

Согласно обновленному расписанию, до конца режима чрезвычайного положения в Грузии будут выполнены следующие перелеты:



• 12 мая – Лондон-Тбилиси;

• 15 мая – Амстердам-Тбилиси (для граждан Грузии, прибывших из США);

• 18 мая – Ларнака-Тбилиси;

• 20 мая – Афины-Тбилиси;

• 22 мая – Рим-Тбилиси.



По словам главы внешнеполитического ведомства, возвращение граждан продолжится и после снятия режима чрезвычайного положения. Впрочем, скорее всего это будет происходить регулярными рейсами, выполнение которых планируется возобновить.



Стоит отметить, что по состоянию на 8 мая, в Грузию при содействии властей вернулись 9 952 граждан. 19 417 человек, находящихся за пределами родины, на месте получили помощь от дипломатических представительств страны.



Данные о гражданах, находящихся за пределами Грузии, обновляются ежедневно и включают в себя информацию двух видов: об оказании помощи проживающим за рубежом гражданам до их возвращения домой, и собственно статистику их поэтапной эвакуации.





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