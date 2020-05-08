

Саломе Зурабишвили обсудила с президентом Греции сотрудничество в сфере безопасного туризма

08.05.2020 19:04





Сегодня президент Грузии по видеосвязи говорила с президентом Греции Сакелларопулу о коронавируса.



В ходе переговоров президенты обсудили ситуацию в Грузии и Греции в связи с коронавирусом и отметили, что обе страны приняли эффективные и быстрые меры по борьбе с пандемией, и теперь следующей задачей является новый этап — открытие экономики.



Президенты Грузии и Греции рассказали о трудностях, которые пандемия создала в сфере туризма, а также в важных секторах экономики обеих стран.



Было отмечено, что важно сотрудничать между странами в развитии безопасного туризма в посткризисный период, так как обе страны в значительной степени зависят от туризма.



По словам президента Грузии, важно создать концепцию безопасного туризма, основанную на международных рекомендациях, с учетом рекомендаций и стандартов как Европейского союза, так и Всемирной туристской организации.



Как отметила президент Греции, Греция уже думает о задействовании безопасного туризма с соблюдением санитарных правил. Было отмечено, что было бы интересно спланировать развитие безопасного туризма между Грузией и Грецией в соответствии с этими стандартами.



Говоря о процессе евроинтеграции Грузии, президент Грузии обсудила вопрос отношений Грузии с Европейским союзом и отметила что период кризиса, вызванный пандемией, — это время, когда Грузия должна укреплять отношения с Европейским союзом. Президент Грузии пригласил президента Греции посетить Грузию.



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