|
|
|
Саломе Зурабишвили обсудила с президентом Греции сотрудничество в сфере безопасного туризма
08.05.2020 19:04
Сегодня президент Грузии по видеосвязи говорила с президентом Греции Сакелларопулу о коронавируса.
В ходе переговоров президенты обсудили ситуацию в Грузии и Греции в связи с коронавирусом и отметили, что обе страны приняли эффективные и быстрые меры по борьбе с пандемией, и теперь следующей задачей является новый этап — открытие экономики.
Президенты Грузии и Греции рассказали о трудностях, которые пандемия создала в сфере туризма, а также в важных секторах экономики обеих стран.
Было отмечено, что важно сотрудничать между странами в развитии безопасного туризма в посткризисный период, так как обе страны в значительной степени зависят от туризма.
По словам президента Грузии, важно создать концепцию безопасного туризма, основанную на международных рекомендациях, с учетом рекомендаций и стандартов как Европейского союза, так и Всемирной туристской организации.
Как отметила президент Греции, Греция уже думает о задействовании безопасного туризма с соблюдением санитарных правил. Было отмечено, что было бы интересно спланировать развитие безопасного туризма между Грузией и Грецией в соответствии с этими стандартами.
Говоря о процессе евроинтеграции Грузии, президент Грузии обсудила вопрос отношений Грузии с Европейским союзом и отметила что период кризиса, вызванный пандемией, — это время, когда Грузия должна укреплять отношения с Европейским союзом. Президент Грузии пригласил президента Греции посетить Грузию.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна