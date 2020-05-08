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Грузия ведет переговоры по вопросу безопасных коридоров
08.05.2020 19:23
У нас есть возможность медленно открывать туризм как сектор экономики, сначала на внутреннем уровне, а затем на международном уровне; исходя из того качества, в какой степени мы будем выполнять ваши и наши внутренние потребности, чтобы присоединится к европейскому туристическому рынку, для этого нам нужно сотрудничать с вами и помогать друг другу, — об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил в во время видеоконференции с Генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН Зурабом Пололикашвили.
Глава правительства отметил, что движущей силой грузинской экономики в последние годы является туризм, и власть хорошо понимает, насколько высокой будет глобальная конкуренция.
«Мы понимаем, что существует риск эпидемиологической ситуации, и график открытия, который мы объявили по срокам, работает только в том случае, если мы полностью будем управлять эпидемиологической ситуацией. У нас есть больше месяца, чтобы подготовить инфраструктуру для внутреннего туризма. Мы понимаем, что критическими точками являются транспорт, аэропорт, сухопутная граница, гостиница. Мы ждем ваших инструкций о том, что вы объявите на международном уровне в качестве туристически безопасных зон и какие инструменты и правила будут соблюдаться. По вопросу безопасных коридоров наши посольства разговаривают с разными государствами интерес выразили Израиль, Австрия, есть интерес со стороны соседних государств, и мы хотим сотрудничать в этом направлении. Для нас все это — возможность медленно открыть туризм как сектор экономики, сначала на внутреннем уровне, а затем на международном уровне; исходя из того качества, в какой степени мы будем выполнять ваши и наши внутренние потребности, чтобы присоединится к европейскому туристическому рынку, для этого нам нужно сотрудничать с вами и помогать друг другу», — заявил премьер-министр Грузии в беседе с генеральным секретарем огранизации.
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