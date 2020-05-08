

Валерий Чечелашвили: Надеюсь, что Украина не прибегнет к ответным мерам

08.05.2020 20:01





Отзыв посла Грузии для консультаций, по меньшей мере, не очень хороший сигнал для Украины, однако заявление международного ведомства [Грузии] сформулировано очень дипломатично, - об этом заявил бывший посол Грузии в Украине Валерий Чечелашвили, исследователь «Фонда Рондели», в связи с назначением Михеила Саакашвили председателем исполнительного комитета по реформам Украины.



По его словам, в заявлении Министерства иностранных дел Грузии читаются послания, адресованные властям Украины, что обе стороны должны избегать дальнейших осложнений. Бывший посол надеется, что деятельность Саакашвили в Украине по части проведения реформ будет успешной, так как, по его словам, успех Украины означает успех Грузии.



«Как минимум, для Украины это не очень хороший сигнал. В заявлении Министерства иностранных дел имеется и негативный компонент и позитивный. Негативный компонент – вызов посла в Тбилиси и создание некоторых проблем в отношении двух стран. Однако это также очень дипломатично сформулировано. В этом заявлении я прочитал послания к властям Украины, что обе стороны должны избегать дальнейших осложнений. Исходя из этого, я предлагаю, что министр иностранных дел Грузии пытался убедить свое руководство в том, чтобы Грузия не пошла на этот шаг, но, похоже, его аргументы не были убедительными. Соответственно, этот шаг был сделан, однако позитивным компонентом этого заявления было, что Грузия не собирается пересматривать статус стратегических отношений с Украиной. Я надеюсь, что Украина не примет никаких ответных мер и что через некоторое время наши отношения вернутся в нормальное русло. Украина - ключевой компонент нашей общей борьбы с Россией. Главное здесь - победить общего врага. Любой успех Украины - это также успех Грузии. Поэтому я хочу пожелать Михеилу Саакашвили успехов на его новой должности», - заявил Чечелашвили.



Исследователь «Фонда Рондели» также оценил должность, на которую был назначен третий президент Грузии. По его словам, председатель исполнительного комитета совета реформ должен будет договориваться о своих шагах только с президентом Зеленским, и в этом смысле он является более независимой фигурой.



Вице-премьер является частью исполнительной власти, который может работать в правительстве и проводить реформаторскую деятельность, но у него есть руководитель - премьер-министр, который должен согласовать эти шаги. Что касается председателя исполнительного комитета совета реформ, с этой точки зрения он является более независимой фигурой, который должен будет согласовывать свои собственные шаги только с президентом Зеленским. Главное, как Михеил Саакашвили подойдет к этому делу и как он будет использовать свой потенциал на этой должности. Я надеюсь, что с учетом своих знаний, энергии и опыта (как положительного, так и отрицательного), он будет способствовать успешной реализации реформ в Украине», - сказал Валерий Чечелашвили.



Для справки, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили 7 мая назначен председателем исполнительного комитета Совета реформ Украины. А сегодня власти Грузии приняли решение вызвать для консультаций в Тбилиси посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе.





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