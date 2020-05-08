

ЦКЗ США выделил Грузии дополнительно 3 миллиона долларов

08.05.2020 21:08





Центры по контролю заболеваний США выделили Грузии дополнительно 3 миллиона долларов для поддержки реагирования на COVID-19, — об этом в видеобращении заявила посол США в Грузии Келли Деганан.



Дегнан считает, что новое финансирование в размере трех миллионов долларов укрепит партнерство Центров по контролю заболеваний США и Грузии, которое насчитывает более 10 лет и включает в себя такие приоритетные инициативы в области здравоохранения, как программа элиминации гепатита С, полевая эпидемиология и лабораторная тренинг-программы, Центр имени Ричарда Лугара, который обеспечивает стандарты и контроль лабораторий по всей стране.



Центр контроля заболеваний США выделил Грузии дополнительно 3 млн долларов для реагирования на COVID-19. Об этом сообщила посол США в Грузии Келли Дегнан в своем видеобращении.



По ее заявлению, США продолжают помогать сектору здравоохранения Грузии.



«Рада сообщить вам о том, что Центр контроля заболеваний США выделил Грузии дополнительно 3 млн долларов для реагирования на COVID-19.



Новое финансирование в размере трех миллионов долларов усилит партнерство центров контроля заболеваний США и Грузии, которое насчитывает более 10 лет и предполагает такие приоритетные направления общественного здравоохранения, как: программа по искоренению гепатита С, полевая эпидемиология и лабораторная тренинг-программа, Центр имени Ричарда Лугара, обеспечивающий стандарты и контроль лабораторий по всей стране. Если хотите узнать больше, прошу посетить сайт Центра контроля заболеваний США: www.cdc.gov/covid19. Еще раз большое спасибо за то, что присоединились сегодня и спасибо за ваш вклад в борьбу с этим вирусом. Борьба еще не окончена, однако продвижение вперед налицо», - заявила Келли Дегнан.



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