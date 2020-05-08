

«Не ставьте свою обиду выше интересов страны» - Кахидзе властям Грузии

08.05.2020 21:48





Один из лидеров «Европейской Грузии» Отар Кахидзе призывает «Грузинскую мечту» не ставить личную обиду на политических оппонентов выше интересов Грузии. Это заявление Кахидзе сделал на комментарий властей Грузии в связи с назначением Михеила Саакашвили в Украине.



По словам Кахидзе, на фоне решения президента Украины Зеленского еще более абсурдно и позорно выглядит истерика «Грузинской мечты» по поводу этого назначения.



По его словам, это не вопрос какой-либо грузинской партии, кого и на какую должность назначит Украина, которая является партнером Грузии.



«Я хочу пожелать успехов нашей дружественной стране: как на пути к реформам, так и на пути к Евроатлантической интеграции», - сказал Кахидзе.



По словам министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, по решению властей Грузии, чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе будет вызван в Тбилиси для консультаций.

Это решение связано с назначением Михеила Саакашвили, бывшего президента Грузии, председателем Исполнительного комитета реформ в Украине. Этот комитет является частью национального совета по реформам.



Залкалиани заявил, что Грузия не рассматривает вопрос о разрыве дипломатических отношений с Украиной или пересмотре стратегического партнерства.





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