

Саакашвили рассказал, какие реформы собирается проводить в первую очередь

08.05.2020 22:02





Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, накануне назначенный председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ Украины, заявил, что в первую очередь намерен заняться дерегуляцией. Об этом он сказал утром 8 мая в эфире телеканала "1+1".



"Прежде всего, нужно освободить людей и бизнес от административного давления. Есть огромное количество глупых регуляция, от которых нужно освобождаться. Главное слово – свобода. Без свободы не будет развития. [Снижение налогов] – это следующий этап, а сейчас, мне кажется, нужно отменять абсолютно глупые регуляции, которые душат [бизнес], на таможне, в налоговой", – отметил он.



Саакашвили отметил, что на новой должности будет "координировать, инициировать или предлагать обществу новые законы".



Отвечая на вопрос, как он будет взаимодействовать с главой МВД Украины Арсеном Аваковым, с которым у него был конфликт, Саакашвили заявил, что "этот вопрос сейчас вообще не стоит".



"Сейчас не время конфликтов, тем более личных. Я ради общего дела готов договариваться с кем угодно. Вопрос очень простой: или мы меняемся, у нас реальные изменения, или страны как таковой не будет", – считает политик.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







