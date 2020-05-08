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Саакашвили рассказал, какие реформы собирается проводить в первую очередь
08.05.2020 22:02
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, накануне назначенный председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ Украины, заявил, что в первую очередь намерен заняться дерегуляцией. Об этом он сказал утром 8 мая в эфире телеканала "1+1".
"Прежде всего, нужно освободить людей и бизнес от административного давления. Есть огромное количество глупых регуляция, от которых нужно освобождаться. Главное слово – свобода. Без свободы не будет развития. [Снижение налогов] – это следующий этап, а сейчас, мне кажется, нужно отменять абсолютно глупые регуляции, которые душат [бизнес], на таможне, в налоговой", – отметил он.
Саакашвили отметил, что на новой должности будет "координировать, инициировать или предлагать обществу новые законы".
Отвечая на вопрос, как он будет взаимодействовать с главой МВД Украины Арсеном Аваковым, с которым у него был конфликт, Саакашвили заявил, что "этот вопрос сейчас вообще не стоит".
"Сейчас не время конфликтов, тем более личных. Я ради общего дела готов договариваться с кем угодно. Вопрос очень простой: или мы меняемся, у нас реальные изменения, или страны как таковой не будет", – считает политик.
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