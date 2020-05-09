

Глава МИД Грузии: Россия нарушает принципы ООН

09.05.2020 12:59





Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани принял участие в онлайн-заседании Совета безопасности ООН. Встреча в режиме видеоконференции была посвящена 75-й годовщине победы Второй мировой войны в Европе. В своем выступлении глава МИД Грузии говорил о важности оставаться верными принципам Организации Объединенных Наций и о действиях России, которые идут вразрез с этими принципами.



«Сегодня мы отмечаем 75-летие со дня окончания Второй мировой войны, которая унесла миллионы жизни по всему миру. Символично, что из пепла именно этой войны возникла ООН – организация, устав которой обеспечивает мирный характер международных отношений, запрет на применение силы и превенцию нечеловеческой жестокости в будущем».



По словам министра, членство в ООН стало победой Грузии, поскольку на протяжении 70 лет страна жила под советской оккупацией. И Тбилиси, по словам Залкалиани, полностью разделил цели и принципы Организации Объединенных Наций. Сегодня Грузия делает все возможное для обеспечения мира и безопасности, заверил он.



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