

Гахария: Грузия не намерена подвергать пересмотру стратегическое партнерство с Украиной

09.05.2020 13:16





Мы, разумеется, вызовем посла из Украины, но это не значит, что мы поставим под вопрос или дипломатические отношения, или стратегическое партнерство с ними, - так откликнулся премьер-министр Георгий Гахария на решение МИД Грузии вызвать из Украины посла для консультаций.



Как поясняет Гахария, посла вызовут только для проведения консультаций в связи с тем, «как защитить от авантюристов отношения с Украиной».



«Дело в следующем, разумеется, мы, грузины и украинцы, являемся не только стратегическими партнерами, но и нас связывает многолетняя история сотрудничества. Разумеется, это стратегическое партнерство и братство между нашими странами и нашими народами мы не поставим под вопрос из-за отдельно взятых, безответственных политиков. Однако мы, разумеется, вызовем нашего посла, но это не значит, что мы поставим под вопрос или дипломатические отношения, или стратегическое партнерство. Посол будет вызван только лишь для консультаций о том, как защитить эти отношения от авантюристов, что сделать для того того, чтобы защитить стратегические и братские отношения с украинским народом от авантюристичных политиков», - сказал премьер.



Напомним, 7 мая президент Украины назначил бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили на должность председателя Исполнительного комитета реформ Украины. Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Украине Тенгиз Шарашенидзе вызван в Тбилиси для консультаций.



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