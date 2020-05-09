

Послы 24 стран-членов ЕС поздравили Грузию с Днем Европы

09.05.2020 19:14





Послы 24 стран-членов Евросоюза в Тбилиси записали совместное обращение, чтобы поздравить Грузию с Днем Европы. Видео размещено на странице представительства ЕС в Грузии в «Фейсбуке».



День Европы – праздник мира и единства стран-членов Европейского союза. Он отмечается ежегодно 9 мая, начиная с 1950 года, когда была подписана декларация Шумана. Именно с нее началось создание Европейского объединения угля и стали, ставшего основой Европейского Союза.



«Сегодня День Европы. Мы вспоминаем и отмечаем дату, когда 70 лет назад декларацию представил министр иностранных дел Франции Роберт Шуман. Декларация призвала к прекращению логики войны на европейском континенте, к миру, процветанию и сотрудничеству европейских народов. Спустя 70 лет это видение стало мирным и успешным Евросоюзом, который объединяет 27 государств и 450 миллионов человек.



Мы с гордостью делимся этим духом солидарности с нашим близким партнером – Грузией, особенно во время нынешнего кризиса. День Европы напоминает нам о том, что вместе мы сильнее. Евросоюз, его государства-члены и институты работают для более сильной Европы, для более сильной Грузии и для более крепкого сотрудничества Евросоюза и Грузии», — говорится в обращении.



Традиционно в Тбилиси День Европы отмечают в первые выходные мая. В столичном парке Рике открывается «Европейская деревня», где представляют уголки стран ЕС, устраивается гала-концерт с участием звезд грузинской эстрады.



Организует событие представительство Евросоюза в Грузии, а также посольства стран ЕС. Цель мероприятий – познакомить граждан Грузии с программами, осуществляемыми в стране Евросоюзом.



После Дня Европы в Тбилиси, серия похожих мероприятий проводится и во всех остальных регионах Грузии.



Из-за пандемии коронавируса до 22 мая в Грузии действует чрезвычайное положение, поэтому День Европы не отмечается в привычном формате. В пятницу по случаю праздника Тбилисская телевышка и Мост Мира были подсвечены в цвета флага ЕС.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







