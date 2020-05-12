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Зеленский: Саакашвили в Грузии смог преодолеть коррупцию и создать современную таможенную службу
12.05.2020 11:21
По заявлению президента Украины Владимира Зеленского, Михеил Саакашвили во время президентства в Грузии сумел создать современную таможенную службу и преодолеть коррупцию.
Зеленский, говоря о бывшем президенте Грузии, отметил, что у Саакашвили есть достаточно крепкие связи с инвесторами.
«Михеил Саакашвили во время президентства в Грузии действительно создал современную таможенную службу и преодолел коррупцию. Второй момент - у него достаточно крепкие связи с инвесторами. Мы обсудили пенсионную реформу, и уже время осуществить ее в Украине», - отметил Зеленский.
Напомним, что экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили назначен председателем исполнительного комитета совета реформ Украины.
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