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Залкалиани: Грузия добросовестно следует целям, поставленным Восточным партнерством
12.05.2020 11:24
Совет по иностранным делам ЕС принял 11 мая итоговый документ о Восточном партнерстве, в котором оценивается его важность и намечаются направления будущего сотрудничества.
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани откликнулся на упомянутый факт на своей личной странице в Twitter.
«Мы приветствуем заключение Совета по иностранным делам ЕС в связи с Восточным партнерством, которое подтверждает стратегическую важность партнерства для ЕС, а также целей европейской интеграции Грузии, включая интеграцию во внутренний рынок ЕС», — написал Залкалиани.
По словам министра иностранных дел, «Грузия добросовестно следует целям, поставленным Восточным партнерством, и разделяет призыв к тому, чтобы эта политика стала более амбициозной».
«Мы ждем очередного саммита Восточного партнерства», — написал Давид Залкалиани.
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