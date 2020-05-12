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Залкалиани: Грузия добросовестно следует целям, поставленным Восточным партнерством


12.05.2020   11:24


Совет по иностранным делам ЕС принял 11 мая итоговый документ о Восточном партнерстве, в котором оценивается его важность и намечаются направления будущего сотрудничества.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани откликнулся на упомянутый факт на своей личной странице в Twitter.

«Мы приветствуем заключение Совета по иностранным делам ЕС в связи с Восточным партнерством, которое подтверждает стратегическую важность партнерства для ЕС, а также целей европейской интеграции Грузии, включая интеграцию во внутренний рынок ЕС», — написал Залкалиани.

По словам министра иностранных дел, «Грузия добросовестно следует целям, поставленным Восточным партнерством, и разделяет призыв к тому, чтобы эта политика стала более амбициозной».

«Мы ждем очередного саммита Восточного партнерства», — написал Давид Залкалиани.

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