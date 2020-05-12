

Послы: Соглашение между властями Грузии и оппозицией состояло из двух частей



СОВА 12.05.2020 12:31



Иностранные послы-посредники переговоров между правящей партией Грузии и оппозицией опубликовали совместное открытое письмо. В нем говорится о том, что достигнутое сторонами мартовское соглашение по выборам 2020 года состояло из двух частей: одна сфокусирована на избирательной системе, а другая — на решении вопросов, связанных с политическим вмешательством в судебную систему.



Авторы письма призывают все стороны в полной мере соблюдать обе части соглашения, чтобы оно могло быть успешно реализовано.



«После того, как обещанные конституционные поправки о полном переходе на пропорциональные парламентские выборы не были приняты, мы, как посредники, помогли создать платформу для дискуссий. Она послужила укреплению доверия и позволила участникам пойти на сложные уступки. Наша роль не предполагает раскрытия содержания или разъяснения соглашения», — сказано в заявлении.



Авторы письма подчеркивают, что достигнутое соглашение хорошо известно общественности. Оно одинаково понравилось как грузинскому народу, так и международному сообществу.



Напомним, в Грузии вокруг мартовского соглашения разгорелись жаркие споры. Оппоненты власти требуют освобождения политзаключенных и утверждают, что это было одним из условий сделки. Они обвиняют «Грузинскую мечту» в невыполнении договоренностей. В правящей партии, в свою очередь, опровергают все обвинения, заверяя, что такого пункта в соглашении не было и быть не могло.



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