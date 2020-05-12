

Ратиани: Кобахидзе требовал пояснений, и он их получил

12.05.2020 12:35





Один из лидеров «Европейской Грузии» Серги Ратиани, откликается на заявление председателя комитета Сената США по международным отношениям Джим Риша.



Заявление Джима Риша о том, что в Грузии есть политзаключенные, Ратиани называет тяжелейшим и отмечает, что, «Грузинская мечта» получила те пояснения, какие и требовала.



Ратиани не исключает, что власти вызовут посла Грузии в США для консультаций.



«Кобахидзе требовал пояснений, и он получил эти пояснения, что в Грузии есть политзаключенные, и они должны быть освобождены. Сказано и о необходимости достижения прогресса в связи с парламентскими выборами.



Не знаю, как поступит «Грузинская мечта», возможно, как и в случае с Украиной они вызовут посла для консультаций. Сказать по правде, что сделает «Грузинская мечта» нас не интересует, однако все это жизненно важно для Грузии и грузинского общества», - заявил Ратиани.



Для справки, председатель комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш призывает политические партии Грузии полностью выполнить оформленное в марте соглашение.



«Ожидаю, что партии полностью выполнят мартовское соглашение как в части освобождения политзаключенных, так и прогресса избирательной системы», - говорится в заявлении сенатора, которое он опубликовал на своей странице в Twitter.



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