

В Поти откроется филиал военно-морской академии

12.05.2020 13:59





Премьер-министр Грузии Георгий Гахария ознакомился с ходом ремонтных работ исторического здания в Поти, где с будущего года начнет функционировать филиал Батумской военно-морской академии, сообщает Rustavi 2.



Гахария пообещал поддержать академию, которая на первом этапе будет ориентирована только на профессиональном образовании и снабдит логистические центры страны компетентными кадрами.



"Премьер-министр лично ознакомился с ходом реализации проекта. Строительный процесс проходит с соблюдением всех мер безопасности, в соответствии с рекомендациями Минздрава. Следует отметить, что морское училище, где будет трудоустроено 250 преподавателей и продолжат учебу тысячи молодых людей, будет завершено в ближайшем будущем", - отметил губернатор Самегрело-Земо Сванети Александр Моцерелия.



По словам директора Агентства морского транспорта Грузии Тамар Иоселиани, ремонт здания завершится через девять месяцев, а учебный процесс начнется в 2021 году.



Морское училище разместится в бывшем здании гидромелиоративного техникума в Поти. По задумке властей, новое высшее учебное заведение будет содействовать тому, чтобы молодое поколение не покидало город. Появление морского училища в Поти также будет способствовать появлению новых рабочих мест. Новое училище по своему профилю удовлетворит требованиям портового города.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







