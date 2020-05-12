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В Поти откроется филиал военно-морской академии
12.05.2020 13:59
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария ознакомился с ходом ремонтных работ исторического здания в Поти, где с будущего года начнет функционировать филиал Батумской военно-морской академии, сообщает Rustavi 2.
Гахария пообещал поддержать академию, которая на первом этапе будет ориентирована только на профессиональном образовании и снабдит логистические центры страны компетентными кадрами.
"Премьер-министр лично ознакомился с ходом реализации проекта. Строительный процесс проходит с соблюдением всех мер безопасности, в соответствии с рекомендациями Минздрава. Следует отметить, что морское училище, где будет трудоустроено 250 преподавателей и продолжат учебу тысячи молодых людей, будет завершено в ближайшем будущем", - отметил губернатор Самегрело-Земо Сванети Александр Моцерелия.
По словам директора Агентства морского транспорта Грузии Тамар Иоселиани, ремонт здания завершится через девять месяцев, а учебный процесс начнется в 2021 году.
Морское училище разместится в бывшем здании гидромелиоративного техникума в Поти. По задумке властей, новое высшее учебное заведение будет содействовать тому, чтобы молодое поколение не покидало город. Появление морского училища в Поти также будет способствовать появлению новых рабочих мест. Новое училище по своему профилю удовлетворит требованиям портового города.
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