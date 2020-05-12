

Вашадзе: Пострадала демократическая репутация Грузии

12.05.2020 15:07





По заявлению председателя «Единого национального движения» Григола Вашадзе, правящая партия своими заявлениями получила в результате то, что пострадал демократический статус Грузии и вместе с тем, все узнали, что в стране есть политзаключенные. Так Вашадзе откликается на вчерашнее заявление правящей партии, в котором председатель парламента Грузии отметил, что в процессе переговоров между правящей командой и оппозицией по поводу конституционных изменений вопрос освобождения заключенных не ставился, и для подтверждения этого власти обратились к послам-фасилитаторам.



По заявлению Вашадзе, печально, что медиаторам пришлось объяснять то, в чем состоит их роль в переговорах между властями и оппозицией, а также подчеркнуть то, какое имеет значение освобождение политзаключенных из тюрьмы.



«Нашим медиаторам пришлось вмешаться в дискуссию оппозиции и властей. Объяснять то, какова их роль в этом соглашении, и объяснять значение освобождения политзаключенных из тюрьмы, поскольку это было неотъемлемой частью нашего соглашения. К сожалению, это пришлось делать председателю комитета Сената США по международным отношениям. Ему еще раз пришлось подчеркивать то, что в 21-ом веке в Грузии есть политзаключенные, и он это отметил потому, что все участники соглашения должны выполнить взятые на себя обязательства. Он подчеркнул, что международное содружество, наши союзники обращают серьезное внимание на то, как будет исполнено соглашение от 8 марта 2020 года.



Вот, какой результат получила власть: пострадала демократическая репутация Грузии и все узнали, что у нас есть политзаключенные, и я хочу подчеркнуть, что за все негативные последствия от неуместных, бессодержательных и совершенно бестактных заявлений представителей правящей команды будут ответственны власти Грузии, «Грузинская мечта» и все ее лидеры», - заявил Вашадзе.



Для справки, председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе призвал послов-фасилитаторов переговоров между властями и оппозицией публично подтвердить, что по соглашению от 8 марта власти не брали на себя обязательства обратиться к президенту, суду и прокуратуре и освободить Гиги Угулава, Ираклия Окруашвили и Георгия Руруа. По словам Талаквадзе, это будет способствовать прекращению спекуляций по этому вопросу. В ответ, фасилитаторы распространили заявление, в котором отмечается, что их роль не подразумевает раскрытие содержания обсуждений или разъяснения соглашения.



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