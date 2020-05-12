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Пресс-секретарь президента России инфицирован коронавирусом
12.05.2020 17:45
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заболел COVID-19. Об этом он сообщил РИА Новости.
Представитель Кремля уточнил, что находится в больнице.
Песков — не первый представитель российской власти, заразившийся коронавирусом. Ранее коронавирус подтвердился у премьер-министра Михаила Мисуштин, главы Минстроя Владимира Якушева и у министра культуры Ольги Любимовой.
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