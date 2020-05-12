

Польша назвала «неоимперскую» политику России главной угрозой

12.05.2020 19:25





Варшава назвала самой серьёзной угрозой своей безопасности "неоимперскую политику" российских властей. Об этом говорится в новой стратегии национальной безопасности Польши, которую подписал президент страны Анджей Дуда.



Он отметил, что предыдущая стратегия действовала с 2014 года, когда в стране "была совершенно другая реальность". "Сегодня у нас здесь восточный фланг НАТО, и это очевидный элемент безопасности как для нас - государств Балтии, так и для стран Североатлантического союза на юге Европы", - подчеркнул Дуда.

По поводу России в тексте стратегии говорится, что Москва активно развивает свои наступательные военные возможности, в том числе на западном направлении, расширяет так называемую концепцию сдерживания противника в Балтийском регионе, в частности, в Калининградской области. Также упоминаются проводимые Россией масштабные армейские учения, сценарий которых предполагает конфликт с одной из стран-членов НАТО, быстрое развёртывание значительного воинского контингента и даже использование ядерного оружия.



"Агрессия в отношении Грузии, аннексия Крыма и действия на востоке Украины нарушают основные принципы международного права и подрывают основы европейской системы безопасности", - подчеркивается в стратегии. Дальнейшее встраивание в трансатлантические и европейские структуры в документе названы "главным фактором, определяющим безопасность Польши".



Неоднократные обвинения в агрессии в отношении стран Балтии и Восточной Европы Россия всегда категорически отрицала, в ответ указывая на недружественные шаги со стороны союзников по НАТО. Присоединение Крыма Москва называет восстановлением исторической справедливости.



В конце прошлого года между Россией и Польшей разгорелся дипломатический скандал, которому предшествовала резолюция Европарламента о роли СССР в развязывании Второй мировой войны. Президент Владимир Путин назвал польского посла, работавшего в Берлине в 1934–1939 годах "сволочью" и "антисемитской свиньёй". Позднее Сейм Польши одобрил резолюцию, осуждающие "провокационные и не соответствующие правде" заявления высших российских должностных лиц.





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