

Каладзе объяснил, почему в одном из районов автобусные стоянки сделаны посередине дороги

12.05.2020 19:29





Полосы для проезда автобусов на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси будут расположены посередине дороги, а не на обочине, как это было раньше, — заявил сегодня мэр города Каха Каладзе.



По словам мэра, размещение автобусных полос на обочине создало бы проблемы водителям. Как отметил Каладзе, к такому заключению пришла занимающаяся изучением транспортной сети столицы французская компания «Систра» после исследования движения на проспекте Чавчавадзе.



«Что касается автобусной полосы, то она будет расположена посередине проспекта, согласно нашей транспортной политике, главный приоритет которой в том, что общественный транспорт в городе должен быть самым быстрым, поездка на автобусе должна быть самой удобной. Следовательно, наличие специальных полос для автобусов обязательно, чтобы транспорт смог передвигаться беспрепятственно», — сказал мэр.



Как пояснил Каладзе, если бы автобусные полосы оставались с правой и левой сторон, как обычно, это создало бы проблему на обочине дороги как для общественного транспорта, так и для частных автомобилей из-за большого количества поворотов на прилегающие к проспекту улицы.



Мэр города также уточнил, что мэрия определяет расположения автобусных полос индивидуально для каждого района, так как выделенные полосы и правильная транспортная политика регулируют вопрос пробок.



Масштабные ремонтные работы на одной из центральных улиц Тбилиси, проспекте Чавчавадзе, мэрия начала в конце мая 2019 года. В 2019 году на строительство и ремонт дорог в Тбилиси было выделено 140 миллионов лари (около 48 миллионов долларов).





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